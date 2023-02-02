Певица попала в реанимацию после отравления «антижиром» Певица из Петербурга Виктория Янсонс попала в реанимацию после отравления «антижиром»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Виктория Янсонс из Санкт-Петербурга попала в реанимацию с острым отравлением, сообщает РЕН ТВ. Как уточнил источник, знакомый с ситуацией, 44-летняя артистка выпила чистящее средство от жира.

В больницу Янсонс привезли в тяжелом состоянии, она помещена в токсикологическую реанимацию. Врачи диагностировали у женщины ожог пищевода и желудка, у нее открылось желудочное кровотечение.

Ранее жительница Москвы купила в кофейне Cofix на Охотном Ряду бутылку воды, но сделав небольшой глоток, почувствовала себя плохо. В НИИ им. Склифосовского она провела несколько дней. Оказалось, что вместо воды в бутылке был антисептик.

В 2020 году продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Его представители сообщили, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. У продюсера диагностировали сильные ожоги пищеварительной системы, неделю он провёл в коме. Алибасов оценил ущерб, причинённый его здоровью, в 85 млн рублей, а моральный вред — в 15 млн рублей. Однако Пресненский районный суд Москвы принял решение отказать в иске Алибасову к сети гипермаркетов «Ашан» и ООО «АМС Медиа», производящему средство для прочистки труб «Крот».