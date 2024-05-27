В Петербурге пенсионерка втайне покурила сигарету и попала в реанимацию «Фонтанка»: петербурженка при курении сигареты подожгла себе волосы и одежду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилая жительница Санкт-Петербурга попала в реанимацию после того, как случайно подожгла свои волосы и одежду во время прикуривания сигареты, сообщает «Фонтанка». По информации журналистов, у пенсионерки диагностированы ожоги лица, шеи, плеч, груди и живота.

Инцидент произошел на проспекте Маршала Жукова. 69-летнюю женщину доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов связались с супругом пострадавшей, отметили в издании. Мужчина рассказал, что его жена втайне курит сигареты, но в этот раз утренний ритуал окончился неприятным инцидентом. Когда на место происшествия приехала бригада скорой помощи, пенсионерка попыталась отказаться от госпитализации, но медики уговорили ее поехать в больницу, констатировали в СМИ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге трое местных жителей пострадали при пожаре на улице Рубинштейна. В результате ЧП с травмами госпитализировали двух мужчин и 72-летнюю пенсионерку. 26-летний молодой человек получил серьезные ожоги лица и тела. Один из петербуржцев находился в состоянии клинической смерти.

До этого в Якутске при пожаре на улице Рихарда Зорге погибли два человека. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из опасной зоны 15 человек. Огонь охватил подъезд и кровлю, всего площадь возгорания оценивалась в 288 квадратных метров.