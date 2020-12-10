Власти Петербурга отслеживают подпольные вечеринки

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В Петербурге из-за коронавируса запрещены вечеринки. Власти отслеживают подпольные мероприятия через соцсети.

Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. О том, как борются с нарушителями, рассказал руководитель Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов.

Мы осуществляем мониторинг социальных сетей, в том числе опросы, дополнительные мониторинги. Это осуществляется как на базе ситуационного центра, так и районных администраций. У нас достаточно много каналов информации, — цитирует его РИА Новости.

Ситов добавил, что подпольные вечеринки рекламируются, попадают в информационное поле, которое обрабатывается. И как только о них становится известно, возможно проведение рейдовой операции с сотрудниками полиции «по каким-то жалобам, выявленным нарушениям».

Ранее сообщалось, что более 40 заведений на территории Санкт-Петербурга, в том числе бары и кальянные, вошли в «Карту сопротивления». Участниками проекта стали рестораны и другие места отдыха, которые выступают против запрета на работу во время новогодних праздников. Их владельцы утверждают, что намерены продолжать функционировать в стандартном режиме, несмотря на ограничения на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Беглов заявил, что в городе может быть введён полный локдаун из-за тяжёлой ситуации с коронавирусом. Он призвал жителей соблюдать необходимые правила, чтобы не допустить в новогодние праздники «марафон передачи коронавируса», который бы обернулся для тысячи горожан госпитализацией. Беглов подчеркнул, что врачи работают на пределе эффективности, а поликлиники на максимальной мощности.