В Петербурге отменили новогодний салют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Санкт-Петербурга отменили новогодний салют, сообщает «КП-Санкт-Петербург» со ссылкой на правительство города. Вице-губернатор Борис Пиотровский предупреждал о таком решении накануне, 27 декабря. При этом сэкономленные деньги планировали направить участникам СВО.

Мы сейчас корректируем планы, превращаем это мероприятие в спокойный праздник с большим количеством развлечений для детей. Внимание будет сфокусировано именно на семейном отдыхе, поэтому целесообразность салюта под вопросом, — заявил Пиотровский.

До этого в Крыму отменили все массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники. В некоторых частях региона также действует «желтый» уровень террористической опасности. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что для властей является приоритетом безопасность жителей.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением отменить новогодние салюты в столице. Парламентарий заявил, что сейчас «не лучшее время» для фейерверков. Сэкономленные деньги он призвал потратить на нужды участников специальной военной операции.

Позже в Москве отменили праздничный салют и фейерверки на Новый год и Рождество. В документе, подписанном заместителем руководителя департамента региональной безопасности Кирилла Малышкина, подчеркивается, что решение было принято после рассмотрения соответствующего запроса.