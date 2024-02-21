В Петербурге отменили масочный режим Масочный режим отменили в медицинских и социальных учреждениях Петербурга

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Масочный режим отменяется в медицинских и социальных учреждениях Санкт-Петербурга с 22 февраля, следует из постановления главного государственного санитарного врача по городу Наталии Башкетовой. Предыдущее постановление от 20 декабря 2023 года отменяется, передает пресс-служба медика.

Перестает действовать также требование, в соответствии с которым руководители организаций должны при проведении массовых мероприятий обеспечить использование работниками масок. При этом антиковидные ограничения в Санкт-Петербурге будут введены минимум до 31 марта 2024 года.

Ранее врач-терапевт Константин Хоманов заявил, что последствия коронавируса можно сравнить с черепно-мозговой травмой. По его словам, нейровоспаление, возникающее после болезни, морфологически и клинически похоже на то, что происходит с мозгом человека после ЧМТ, ведь суть поражения в обоих случаях — разрушение нейронов. Кроме того, коронавирус поражает сосуды, влияет на циркуляцию и свертываемость крови.

До этого врач — гематолог-онколог Ольга Алешина сообщила, что коронавирусная инфекция у онкогематологических пациентов может протекать тяжелее, дольше и приводить к летальному исходу. По ее уточнению, одной из основных причин летальности является вторичный иммунодефицит. Она порекомендовала соблюдать рекомендации Минздрава и продолжать иммунизироваться.