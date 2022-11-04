В Петербурге открылся «Вагнер Центр»

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

«Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге открылся «ЧВК Вагнер Центр», сотрудники вышли на первую рабочую смену, сообщает Telegram-канал Readovka. Внутри здания организованы офисные помещения, культурные пространства и площадки для дискуссий.

«ЧВК Вагнер Центр» — сегодня состоялось открытие высокотехнологичного комплекса, а сотрудники вышли на первую рабочую смену, — сказано в сообщении.

Пресс-служба компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина ранее рассказала о создании «Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Центр займется развитием технологий для укрепления обороноспособности РФ, в том числе информационной.

В компании отметили, что в «Вагнер Центре» есть места для бесплатного размещения изобретателей, IT-специалистов, проектировщиков, экспериментального производства и стартапов. И если проект окажется успешным, «Конкорд» рассмотрит возможность открытия филиалов «Вагнер Центра».