В Петербурге открыли приюты для животных мобилизованных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Домашних животных мобилизованных в Санкт-Петербурге принимают в приютах НКО «Помощь бездомным собакам», сообщают в СМИ. Одна из основательниц организации Кира Никитина объяснила, что такая политика продиктована не финансовой заинтересованностью а гражданской позицией. Женщина уточнила, что питомцев устраивают бесплатно, но по предварительной записи и при наличии свободных мест.

Никакой финансовой заинтересованности у приютов нет. Это гражданская позиция их руководителей. Мы считаем, что на сегодня это единственное, чем мы можем помочь животным и людям, которые идут нас защищать, — сказала Никитина.

В приютах «Помощи бездомным собакам» содержится около 450 собак и 320 котов. Хозяину животного, чтобы устроить его, нужно предъявить повестку в военкомат, после чего с ним заключается договор на временное содержание питомца. Приют также готов не чаще раза в неделю отправлять хозяину или контактному лицу фотографии животного с подтверждением, что с ним все в порядке.

Первый замглавы комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее заявил, что бесхозные здания можно использовать для организации приютов для бездомных животных. Парламентарий подчеркнул, что в муниципалитетах таких зданий множество. По его словам, для организации приютов подойдут те, в которых существуют нормальные условия для содержания безнадзорных животных.