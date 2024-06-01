В Петербурге открыли памятник Пригожину: слезы ЧВК и букет от неизвестной

Фото: Александр Гальперин/NEWS.ru

Открытие памятника основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину у его могилы на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге

На Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия памятника связанному с ЧВК «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину. Монумент установили еще 29 мая, но само торжественное мероприятие было решено провести 1 июня — в день рождения бизнесмена. Почтить память погибшего предпринимателя пришли как бывшие сослуживцы, так и простые граждане.

Внимание присутствующих привлекла незнакомка с темной толстовке, которая возложила к могиле Пригожина роскошный букет белых роз. Скрывавшая свою личность женщина была с телохранителями. Некоторые предположили, что это старшая дочь бизнесмена Вероника.

На появившихся в Сети кадрах можно рассмотреть скульптуру Пригожина. Так, на левой стороне куртки в районе груди видны три звезды Героя. При жизни он был награжден звездами Героя России, ЛНР и ДНР.

За месяц до этого в Краснодарском крае появился памятник Евгению Пригожину и командиру ЧВК «Вагнер» Дмитрию Уткину. Скульптор изобразил бизнесмена, который держит в руке рацию, в полный рост. Позади него стоит Уткин с автоматом. На постаменте высечены слова «Первому» и «Девятому» — позывные Пригожина и Уткина. Ниже указаны номера их жетонов — М-3308 и М-0209. Часовня, где установили монумент, располагается на территории, где также находятся мемориальный комплекс и кладбище погибших сотрудников «Вагнера».

Пригожин находился в числе пассажиров самолета Embraer Legacy, который потерпел крушение 23 августа 2023 года в Тверской области. Борт выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. По данным Росавиации, помимо бизнесмена, на борту также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители Пригожина.

Кадры с церемонии открытия памятника — в галерее NEWS.ru.