В Петербурге осудили защитника прав потребителей за нападение на продавца

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении местного инспектора комитета по защите прав потребителей в сфере торговли и охраны здоровья за то, что он напал с битой на продавца билетов в Эрмитаж, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Мужчину приговорили к 1,5 года условно и обязали выплатить потерпевшему 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как отмечается, потерпевшим оказался местный перекупщик. Он скупал на сайте билеты в музей и перепродавал их с двойной наценкой на Дворцовой площади. На этой почве между мужчинами и завязался конфликт. Продавец брызнул газовым баллончиком, в ответ защитник прав потребителей достал биту и ударил несколько раз. Экспертиза установила, что вред средней тяжести здоровью пришелся лишь от удара по плечу. Другие попадания — в область затылка и по тазобедренному суставу — последствий не имели.

Ранее сообщалось, что хозяин кафе в селе Троицком Алтайского края набросился с битой на посетителя, разбил его телефон и выгнал на улицу. Мужчина доедал уже второй кусок десерта, как на него посыпались удары. Почему он стал объектом агрессивного поведения, пострадавший так и не понял. В полиции ему посоветовали обратиться в судебные органы для решения вопроса с возмещением ущерба.