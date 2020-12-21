СМИ: в Петербурге осталось 27 свободных коек под коронавирусных больных

https://static.news.ru/photo/37ae07a0-42ca-11eb-a0e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коечный фонд под больных коронавирусом и пневмонией в Санкт-Петербурге практически исчерпан. Согласно отчёту межведомственного координационного совета по коронавирусу, в больницах города осталось лишь 27 свободных коек.

Данные отчёта приводит «Фонтанка». Издание отмечает, что документ содержит две диаграммы. Одна из них показывает динамику изменения структуры коечного фонда на недельной основе, а другая — соотношение свободных и занятых взрослых коек COVID и пневмонии на недельной основе.

Как следует из графиков, на 50-й неделе распространения коронавируса в Петербурге пациентами с коронавирусом и пневмониями были заняты 10 145 коек, свободными оставались 386, иначе говоря, 3,8%. Примерно такую же цифру 15 декабря называл вице-губернатор Олег Эргашев, когда говорил, что 96% коечного фонда в городе заняты, а врачи работают на пределе, — пишет издание.

Как следует из графика, уже к 51-й неделе показатели значительно ухудшились. 10 504 койки оказались занятыми, соответственно, свободными остались лишь 27. 7448 коек занимают пациенты со среднетяжёлыми случаями, на 2444 разместились заразившиеся с тяжёлыми случаями, ещё на 612 — с лёгкими.

Как ранее писал NEWS.ru, на первом этапе вакцинации от коронавируса, которая начинается в Санкт-Петербурге, власти города рассчитывают на поступление 100 тысяч доз вакцины, рассказали в местной администрации.

По словам губернатора Александра Беглова, в первую очередь прививку получат силовики, врачи, медицинский персонал, учителя и представители специальностей, задействованных в жизнедеятельности города. Власти установят электронную очередь, по которой желающие смогут записаться на вакцинацию.

15 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, все субъекты приступили к вакцинации людей. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Сейчас правительство получило логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.