В Петербурге опровергли информацию об очередях в военкоматы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный комиссар Санкт-Петербурга полковник Марат Урмансов опроверг информацию о возможных очередях в военкоматы города, передает РИА Новости. Он заверил, что все организации успеют предоставить необходимые списки в комиссариаты вовремя.

Информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет, в военкоматы города Санкт-Петербург не соответствует действительности. Военкоматы работают ежедневно с понедельника по пятницу в плановом режиме полный рабочий день. 1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету работающих на предприятиях, — заявил Урмансов.

Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявлял, что в рамках осеннего призыва россиян будут штрафовать лишь в том случае, если они не явились в военкомат по обычной повестке. Штрафы за игнорирование электронных повесток введут только с 1 января 2024 года.

Также Картаполов рассказал, что правила призыва на военную службу осенью 2023 года никак не изменятся. По его словам, срочники продолжат получать повестки исключительно в бумажной форме. При этом он отметил, что с 1 октября будут увеличены штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины.