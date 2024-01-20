В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности сразу из-за нескольких метеоявлений, сообщили в пресс-службе администрации города. Погода в ближайшие дни может неблагоприятно сказаться на безопасности дорожного движения и на здоровье самих жителей, рассказали власти.

С 18 часов 20 января местами возможно образование тумана, что снизит видимость на дорогах. С 21 часа также местами ожидается образование гололедно-изморозевых отложений, что сделает дороги и тротуары скользкими. После полуночи мороз усилится до −23 градусов. Неблагоприятные условия, по прогнозу, продлятся до полудня воскресенья, 21 января, — предупредили петербуржцев.

В правительстве города обратились к пешеходам и автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность. Людей призвали одеваться по погоде и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожно-транспортных происшествий.

Неделю назад в Москве на фоне объявления «оранжевого» уровня погодной опасности и последовавшего вслед за ним «желтого» в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово были задержаны не менее 20 рейсов. В Москве были сильные морозы и гололедица.