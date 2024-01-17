В Петербурге объяснили очереди на регистрацию смерти в местном загсе «Фонтанка»: очереди на регистрацию смерти в загсе возникли из-за выходных

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Январские очереди на регистрацию смерти в петербургском ЗАГСе вызваны выходными и праздничными днями, сообщили «Фонтанке» в комитете по делам записи актов гражданского состояния. Как отмечается, ни одному заявителю, обратившемуся по данному вопросу в приемные часы, не было отказано в регистрации акта.

В период новогодних каникул регистрация актов гражданского состояния о смерти осуществлялась <...> 3, 4, 5, 6, 8 января 2024 года с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. В некоторые из дней во второй половине дня образовывались очереди, что было вызвано предшествующими выходными и праздничными днями, — сообщили в комитете.

Ранее сообщалось, что большие очереди за свидетельствами о смерти образовываются в одном из отделов петербургского ЗАГСа на протяжении нескольких дней. Отделение на улице Достоевского осталось единственным работающим во время новогодних праздников. В очереди находятся порядка 100 человек, на оформление одного уходит около получаса, при этом учреждение закрывает двери в 18:00.

По словам ритуальных агентов, в очереди стояли свыше 100 человек. На одного человека уходило по 20–30 минут. У всех сорвались похороны. Как отмечается, подобная обстановка наблюдается последние два года. В очереди за нужным документом можно провести до восьми часов.