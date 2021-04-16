В Петербурге обокрали квартиру врача, обвиняемого в убийстве супруги

Полиция Санкт-Петербурга задержала в Петроградском районе мужчину, подозреваемого в краже квартиры бывшего главного нефролога города Александра Земченкова, арестованного по подозрению в убийстве собственной супруги.
Заявление в правоохранительные органы поступило от 24-летней петербурженки, которая рассказала, что некий злоумышленник проник в её квартиру на улице Чаплыгина. Как
Задержанным оказался мужчина 1979 года рождения,неоднократно судимый за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».
Ранее стало известно, что суд Санкт-Петербурга арестовал главного внештатного специалиста-нефролога городского комитета по здравоохранению Александра Земченкова, которого следствие обвиняет в убийстве и расчленении собственной супруги, которая пропала без вести более 10 лет назад.
Как сообщал NEWS.ru, в Троицком административном округе Москвы (поселение Первомайское деревни Пучково) неизвестные похитили чудотворную икону в храме Казанской иконы Божией матери.