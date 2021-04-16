В Петербурге обокрали квартиру врача, обвиняемого в убийстве супруги

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Полиция Санкт-Петербурга задержала в Петроградском районе мужчину, подозреваемого в краже квартиры бывшего главного нефролога города Александра Земченкова, арестованного по подозрению в убийстве собственной супруги.

Заявление в правоохранительные органы поступило от 24-летней петербурженки, которая рассказала, что некий злоумышленник проник в её квартиру на улице Чаплыгина. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД, прибывшие на место полицейские задержали ещё не покинувшего место преступления вора на чердаке дома.

Задержанным оказался мужчина 1979 года рождения,неоднократно судимый за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее стало известно, что суд Санкт-Петербурга арестовал главного внештатного специалиста-нефролога городского комитета по здравоохранению Александра Земченкова, которого следствие обвиняет в убийстве и расчленении собственной супруги, которая пропала без вести более 10 лет назад.

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