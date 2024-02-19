В Петербурге голый ребенок оказался в подъезде из-за пьяной няни «78.ru»: в Петербурге ребенок оказался в подъезде по недосмотру пьяной няни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге раздетый и голодный ребенок оказался в подъезде из-за недосмотра напившейся няни, передает Telegram-канал «78.ru». По его данным, пьяная женщина упустила мальчика из вида и он оказался в парадной.

По информации канала, ребенка нашли жители жилого комплекса «Лондон-Парк». Отмечается, что до того, как мать пострадавшего узнала о случившемся, соседи успели обойти квартиры на этаже, а охрана ЖК вызвала правоохранителей.

Как рассказали очевидцы каналу, мальчик не разговаривал. В настоящий момент ребенок находится в полиции и ждет, когда его заберут оттуда родители. Вернуть сына супруги смогут через органы опеки.

Ранее в селе Вагай Тюменской области автоинспекторы остановили автомобиль, которым управлял 16-летний подросток, везший пьяную мать за алкоголем. По данным сотрудников правоохранительных органов, мать мальчика привлекли к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу без водительских прав. Машину эвакуировали на спецстоянку.