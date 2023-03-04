Обмотанный скотчем дебошир внезапно скончался в рекламном агентстве В Санкт-Петербурге дебошир умер в рекламном агентстве после того, как его связали скотчем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 25-летний мужчина ворвался в офис рекламного агентства и начал кидаться на сотрудников, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, дебошира обездвижили с помощью скотча, но после прибытия полицейских он внезапно скончался.

По словам 53-летнего менеджера компании, ворвавшийся в офис мужчина был пьян и сильно буянил. Тогда работник агентства решил замотать ему ноги скотчем, чтобы обезвредить до приезда полиции, а другие сотрудники помогли повалить дебошира на пол. Когда на место происшествия прибыли полицейские, мужчина внезапно скончался. Причину его смерти установят медэксперты.

По информации РЕН ТВ, мужчина приехал в Россию из Белоруссии в качестве туриста около года назад. Также он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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