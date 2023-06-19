В Петербурге няню заподозрили в изнасиловании парализованной девочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге Следственный комитет начало доследственную проверку в отношении няни 14-летней девочки с физической и ментальной инвалидностью, сообщается на сайте ведомства. Мать обнаружила на теле ребенка засосы и следы от укусов, в том числе на груди. Девочка из-за особенностей здоровья не может двигаться. В разбирательстве матери пострадавшей помогает юрист Никита Сорокин. В своем Telegram-канале он опубликовал фотосвидетельства со следами от укусов.

Проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений девочке 2009 года рождения, являющейся ребенком-инвалидом, ее няней в квартире одного из домов по Дунайскому проспекту, — говорится в сообщении ведомства.

Мать решила обратиться к юристу, поскольку не согласна с инкриминируемой статьей — няню хотят судить за побои. Правозащитник тоже допускает, что имело место насилие сексуализированного характера.

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По тому, как выглядит картина повреждений, то я задаюсь вопросом о том, что действия носили не просто насильственный характер, а возможно место имело сексуальное насилие. Предположительно, няня иной сексуальной ориентации или ввиду ее психического состояния воспользовалась беспомощностью ребенка и совершила действия сексуального характера, — пишет Сорокин.

Юрист обратился к депутату Госдумы от фракции КПРФ Ирины Филатовой с просьбой взять это дело под свой контроль.

В конце мая в Симферополе задержали 50-летнего мужчину, который сопровождал детей в лагерь «Артек». Он признался, что домогался до 15-летней школьницы, которая ехала с ним в автобусе. С жалобой в полицию обратилась мать девочки.