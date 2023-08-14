В Петербурге покупатель напал с ножом на продавца ради скидки на арбуз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продавец магазина в Санкт-Петербурге попал в реанимацию с ножевым ранением, сообщает Telegram-канал SHOT. Как утверждается, на него напал покупатель, рассчитывавший получить скидку на арбуз. Сейчас злоумышленника разыскивает полиция.

Инцидент произошел в магазине на проспекте Художников. Мужчина зашел в павильон и стал требовать скидку на арбуз. Когда продавец отказался, покупатель набросился на него с ножом, а затем сбежал. Арбуз он с собой решил не уносить.

Пострадавшего 46-летнего сотрудника магазина очевидцы нашли на полу. Они вызвали скорую помощь, и мужчину увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали колото-резаную рану и проникающее ранение живота.

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