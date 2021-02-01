В Петербурге назвали сроки снятия ограничений из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b417cfda-64b5-11eb-a542-96000091f725_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

В случае улучшения эпидемиологической ситуации в Петербурге возможно дальнейшее снятие ограничений из-за COVID-19. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.

В середине февраля, может быть, ближе к концу какие-то новые меры, если позволит эпидемиологическая ситуация, будут приняты в сторону смягчения оставшихся ограничений, которые в Петербурге ещё введены, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в городе будут полагаться на рекомендации Роспотребнадзора.

Руководство Санкт-Петербурга с 30 января 2021 года разрешило заполнять залы при проведении культурных и зрелищных мероприятий до 50%. Также с этого дня власти меняют правила доступа зрителей на спортивные соревнования.

Теперь допускается присутствовать одновременно не более 50% от максимальной наполняемости помещений. При этом общее число граждан не должно превышать 15 тысяч человек. С 30 января также откроются океанариумы, если будут соблюдать стандарты безопасности, а также обеспечивать нахождение на 10 квадратных метрах площади заведения не более одного человека, говорится на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Зоопаркам и аквапаркам позволят вернуться к работе при выполнении ранее введённых требований. В торговых центрах могут работать музеи, выставки, театры, ледовые катки. Другие ограничения, ранее установленные постановлением по 31 января, продлеваются по 28 февраля.

NEWS.ru писал, что бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о причинах, по которым Санкт-Петербург впервые с начала пандемии обогнал Москву по суточной заболеваемости коронавирусом.