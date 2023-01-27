В Петербурге нашли склад контрафактных сигарет на 150 млн рублей

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Склад с сигаретами без маркировки на 150 млн рублей нашли на юге Петербурга, передает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». На складе обнаружили более миллиона пачек контрафактных сигарет.

В складских помещениях хранились табачные изделия торговых марок Winston, Kent, Marlboro, Dove, Cavallo, Milano, Keno, NZ, Minsk, на которых не было ни акцизных марок, ни другой специальной маркировки.

Депутат Госдумы и глава движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев ранее сообщил, что три четверти объемов продаж на рынке вейпов связаны с контрафактом. По словам политика, абсолютно никто в России не знает, какие вещества содержат в себе разные жидкости для нагревания.

Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов отмечал, что также готовятся поправки в законодательство, которые ужесточат наказание за продажу подобных устройств детям. Зампред комитета Алексей Куринный пояснял, что запрещать сразу все никотиносодержащие жидкости в России не станут: вопрос будет решаться постепенно и аккуратно.