В Петербурге нашли и уволили напавшего с топором на таксиста курьера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге нашли курьера, который напал с топором на водителя такси на Вознесенском проспекте, пишет «Фонтанка». Его уже отключили от системы доставки заказов, сообщил изданию теперь уже бывший работодатель дебошира.

Узнав о случившемся, мы сразу занялись поиском курьера. На текущий момент мы уже нашли его и отключили от системы — с сегодняшнего дня курьер не сможет осуществлять доставку заказов, — заявили в пресс-службе компании.

Видео с инцидентом ранее появилось в Сети. Мужчина на мопеде остановился перед машиной такси на светофоре, достал из сумки топор и начал угрожать водителю. Дебошир утверждал, что владелец прыснул в него из газового баллончика и требовал, чтобы тот вышел из машины. Водитель поспешил покинуть место происшествия.

Ранее в Санкт-Петербурге пассажир напал на водителя автобуса во время поездки. Инцидент, случившийся посреди проезжей части на улице Нахимова, частично попал на видео. Как стало известно позже, участники конфликта урегулировали ситуацию мирным путем.

До этого дорожный конфликт на одной из улиц в Уфе вылился в драку между студентом и замдиректора местного транспортного управления. Учащийся рассказал, что не пропустил автомобиль чиновника, после чего тот остановил его и начал бить.