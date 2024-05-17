В Петербурге нашли и наказали виновного в плохой уборке снега зимой Главу комитета по благоустройству оштрафовали за неубранный снег в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко оштрафован на 20 тысяч рублей из-за плохой уборки снега в январе, сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева. Решение принял мировой судья.

Общественно-опасные последствия бездействия Пониделко выразились в необеспечении организации ликвидации последствий залпового снегопада, начавшегося в 21.00 16.01.2024, и окончившегося в 01.20 17.01.2024, в сроки, предусмотренные Техрегламентом, — говорится в судебном постановлении.

По словам Лебедевой, Пониделко привлекли к ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании, ремонте, реконструкции и строительстве дорог по части 1 статьи 12.34 КоАП. В суде выяснили, что даже с учетом привлечения рабочих по договорам субподряда за восьмичасовую смену 27 ноября прошлого года каждому дворнику надлежало убрать 234,4 куб. м снега, что почти равнозначно 20 кузовам самосвала КамАЗ, подчеркнула руководитель пресс-службы.

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