В Петербурге нашли десятки килограммов кокаина в бананах 50 килограммов кокаина нашли в рефрижераторе с бананами в порту Петербурга

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В порту Санкт-Петербурга таможенники нашли 50 килограммов кокаина в рефрижераторе с бананами, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. Стоимость партии на черном рынке оценивается более чем в 450 млн рублей.

В результате проверки из-под обшивки рефрижератора извлечены 50 упакованных в пленку брикетов с белым порошком. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество — наркотическое средство кокаин, — говорится в сообщении.

Согласно документам, груз следовал из стран Африки транзитом через Европу в Узбекистан на различных морских судах. Таможенники нашли наркотики при сканировании контейнера с помощью инспекционно-досмотрового комплекса: они увидели упаковки на мониторе в скрытой полости рефрижератора.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Причастным к контрабанде грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Ранее в России силовики пресекли деятельность четырех нарколабораторий, работавших в стране с 2020 по 2022 год. Также были задержаны 16 участников наркотрафика, изъяты 150 кг наркотических средств и более двух тонн прекурсоров.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.