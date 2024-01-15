В Петербурге напали на главу предвыборного штаба Бориса Надеждина

Фото: vk.com/dariakheikinen

Борис Надеждин, Дарья Хейкинен

В Санкт-Петербурге совершено нападение на главу предвыборного штаба кандидата в президенты России Бориса Надеждина Дарью Хейкинен, сообщил политик в своих соцсетях. Отмечается, что нападавший мужчина преследует активистку уже более 2,5 лет. В этот раз он пришел перед закрытием штаба устроил скандал и распылил в помещении перцовый баллончик.

В Санкт-Петербургском штабе совершено нападение на главу штаба. Человек, который на протяжении 2,5 лет занимался преследованием Дарьи Хейкинен, пришел прямо перед закрытием и начал вести себя агрессивно, — говорится в сообщении Надеждина.

Нападавший перегородил проход, выкрикивал оскорбления и отказывался уходить. Вывести его из помещения удалось сотрудникам штаба. Мужчина применил силу, но никто из работников серьезно не пострадал.

Политик отмечает, что провокации со стороны этого человека происходят не в первый раз. Он намерен обратиться в полицию.

Надеждин одним из первых объявил о планах баллотироваться на пост главы государства. Однако, чтобы уменьшить подписной порог для участия в выборах с 300 тысяч до 100 тысяч подписей, политику потребовалось выдвижение от официально зарегистрированной партии «Гражданская инициатива». В декабре он передал Центризбиркому документы на выдвижение. Комиссия их приняла.