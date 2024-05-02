Стало известно, кто владел элитным петербургским борделем Москвича задержали за работу борделя для ВИП-клиентов в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге полиция накрыла интим-салон для ВИП-клиентов, сообщает пресс-служба УМВД Северной столицы. Владельцем заведения оказался 27-летний москвич, которого задержали в столице и доставили в Санкт-Петербург. Стоимость услуг в салоне по чекам составляла 40–180 тысяч рублей.

Заведение функционировало с мая 2022 года. При этом средний чек на интим-услуги составлял от 40 000 до 180 000 рублей. Для постоянных клиентов в борделе действовала гибкая система скидок и «кешбэк» за каждого нового приведенного клиента, — сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Также задержаны трое администраторов заведения в возрасте 28–44 лет. Известно, что заведение работало в доме 88 на Невском проспекте.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники СОБРа Росгвардии задержали местного 27-летнего жителя по имени Александр, подозреваемого в поножовщине, серии ограблений и принуждении к проституции. Мужчина попытался скрыться, когда силовики выломали дверь. Он выпрыгнул из окна квартиры, но был задержан внизу у подъезда.