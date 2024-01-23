В Петербурге полицейский умер при «продувке» на работе Полковник полиции из Петербурга поскользнулся, ударился головой и умер на работе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что полковник полиции из Санкт-Петербурга Вадим Завьялов поскользнулся, сильно ударился головой и спустя 12 дней умер на работе. По данным журналистов, полицейский ударился головой об кафель 10 января на входе в магазин. Baza пишет, что на рентгене врачи обнаружили ушиб мозга и перелом костей свода черепа, но Завьялов брать больничный не стал из-за скорой проверки от руководства из федерального ведомства.

Как сообщает канал, в день селекторного совещания, 22 января, травма привела к осложнениям, но начальство решило не вызывать скорую, а отправило сотрудника на «продувку». По информации Baza, Завьялова заподозрили в том, что он явился на работу пьяным. Канал сообщает, что с полицейским работали сотрудники службы внутренней безопасности: мужчина должен был сдать анализ на алкотестере, но резко почувствовал себя хуже и скончался.

Ранее в Иркутской области лейтенант полиции умер из-за огнестрельного ранения в голову после охоты в последний день своего отпуска. В него выстрелил родной дядя. Родственник погибшего находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело. Предполагается, что все произошло случайно.