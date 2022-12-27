В Петербурге наблюдается массовая задержка рейсов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге наблюдается массовая задержка рейсов, передает «Фонтанка SPB Online». В пресс-службе аэропорта сообщили, что задержка не связана с погодой. Причиной затруднения работы воздушной гавани является позднее прибытие самолетов в аэропорт. Отмечается, что за последние пять часов ни один вылетающий из Петербурга самолет не попал в расписание, с 13 часов дня вовремя из Петербурга не вылетел ни один рейс. Задержки в большинстве случаев составляют от получаса до трех.

Рейсы задержаны поздним прибытием воздушного судна, — отметили в пресс-службе.

27 декабря более 30 рейсов было задержано или отменено в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. По состоянию на 14:10 мск в аэропорту Внуково три рейса были задержаны, пять отменены. В Шереметьево шесть задержаны, четыре отменены. Наибольшее количество отклонений от расписания фиксируется в Домодедово — задержаны 14 рейсов, еще семь отменены.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в российской столице выпадет большое количество снега, высота сугробов к новогодней ночи вырастет на 5–8 сантиметров. Интенсивность снегопада увеличится во вторник, 27 декабря. Снегопад продолжится в ночь на среду, 28 декабря, а также в первой половине дня.