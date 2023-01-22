В Петербурге мужчину заподозрили в изнасиловании девочки с инвалидностью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полиция начала проверку местного жителя из-за обвинений в изнасиловании девочки с инвалидностью, передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мать школьницы сообщила, что мужчина по имени Андрей домогался до девочки возле подъезда жилого дома. Силовики изучают записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен инцидент.

Издание уточняет, что заявительница состоит на учете в ПНД, а потерпевшая воспитывается в неполной семье. По данным РИА ФАН, ситуация произошла на улице Генерала Кравченко, а мужчина приходится девочке отчимом.

20 января стало известно о задержании 31-летнего преподавателя информатики, подозреваемого в совращении школьницы 2009 года рождения. Заявление в полиции приняли 16 января, а 19 января педагог был задержан на выходе из дома. По предварительным данным, мужчина домогался ученицы с 23 по 26 декабря в своем доме, куда он приглашал девочку.

В декабре СМИ сообщали о подмосковном случае изнасилования 12-летней девочки в состоянии алкогольного опьянения. Насильником оказался коллега ее матери, который подвозил девочку до дома. После произошедшего он пытался покончить с собой.