Смотрителя храма изнасиловали дубинкой за совращение прихожанки 78.ru: мужчину в Петербурге изнасиловали дубинкой, обвиняя в совращении несовершеннолетней

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В Санкт-Петербурге бдительные граждане вызвали полицию из-за криков в жилом доме в квартире этажом выше. Как пишет 78.ru, в помещении оказался мужчина, изнасилованный резиновой дубинкой и облитый зеленкой. Сейчас пострадавший и его обидчики дают показания в полиции.

Как выяснили СМИ, в квартиру мужчину пригласила бывшая подруга, с которой они познакомились четыре года назад в Федоровском соборе. Он был смотрителем храма, она — прихожанкой. При этом на момент знакомства девушке было 16 лет. Их общение переросло в дружбу, но спустя годы девушка пересмотрела отношение к их связи и обвинила мужчину в склонении к интимной близости.

Спустя полгода после ссоры под ложным предлогом встретиться для примирения девушка пригласила мужчину в гости. Но дома его встретили брат девушки и его друзья. Они начали угрожать мужчине из-за совращения несовершеннолетней, избивать его, душить, обливать зеленкой, вымогать деньги. После они изучили содержимое его мобильного телефона, но не смогли найти компромата. Затем они заставляли его писать всем знакомым в мессенджерах, что он педофил и домогался несовершеннолетней. Когда мужчина отказался, его пенетрировали дубинкой. Девушка при этом снимала происходящее на видео.

Ранее архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим заявил, что раскаявшийся насильник имеет все шансы попасть в рай, а жертва, если она не простит обидчика, может оказаться в аду. При этом жертв он назвал «наказанными».