В Петербурге мужчина зарезал пенсионерку и попытался покончить с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина зарезал пенсионерку, после чего попытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Предотвратить суицид удалось полицейским, задержавшим молодого человека по подозрению в убийстве.

Инцидент произошел накануне. Около 19:00 в полицию поступил звонок: очевидцы сообщили, что у АЗС недалеко от Пискарёвского парка стоит мужчина в крови и говорит, что он шизофреник, убивший человека.

Приехавшая полиция обнаружила в лесополосе тело 63-летней женщины с несколькими ножевыми. Нападавшего вскоре задержали: полицейские нашли его в тот момент, когда он пытался покончить с собой. Сотрудники правоохранительных органов вызвали ему скорую помощь — сейчас мужчина находится в реанимации.

Ранее в Пермском крае возбудили уголовное дело по факту убийства семьи с четырехлетним ребенком в Осе. Следователи выяснили, что к преступлению причастен мужчина, который после случившегося покончил с собой. Тела обнаружили в квартире одного из жилых домов.