В Петербурге мужчина «заминировал» 71 станцию метро «Фонтанка»: в Петербурге задержали мужчину за ложные сообщения о минировании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Петербурга заявил о якобы готовящемся взрыве в метро, сообщает «Фонтанка». Полиция проверила 71 станцию метро, но ничего не нашла, мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители установили номер телефона, с которого поступило сообщение о минировании. 60-летнего злоумышленника задержали. Выяснилось, что его уже трижды судили за подобные звонки, в последний раз ему дали три года лишения свободы.

До этого жителя России признали виновным за «минирование» более 800 объектов на территории РФ и Белоруссии. Россиянин рассылал письма с угрозами весной 2021 года с различных электронных почтовых адресов. Послания он отправлял органам власти и управления, социальной и транспортной инфраструктуры двух стран, а также учреждениям здравоохранения и образования.

В январе осудили мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил полицейским ложную информацию о готовящемся взрыве в детском саду в Кургане. Городской суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее житель Владимира наврал сотрудникам гостиницы о готовящемся взрыве, чтобы находившаяся там понравившаяся ему москвичка присоединилась к компании в кафе. Злоумышленника задержали, он предстанет перед судом по обвинению в заведомо ложном сообщении о теракте. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.