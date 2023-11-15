В Петербурге мужчина взял в заложники шестилетнюю дочь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина взял в заложницы собственную шестилетнюю дочь, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным канала, инцидент произошел на Серебристом бульваре, о нем правоохранителям сообщила мама девочки.

Как отмечается, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В ближайшее время к месту должен прибыть психолог из центра помощи семье и детям. Снаружи дома дежурят полицейские.

Ранее пациент наркологического диспансера в Казани захватил в заложники медсестру, угрожая ей авторучкой. Мужчина лечился в клинике от алкогольной зависимости. Спустя две недели процедур он приставил ручку к шее медсестры и потребовал выпустить его из больницы. Заведующий отделением в попытке спасти сотрудницу согласился на все его просьбы. Пациента довезли до указанного им адреса, где его задержали полицейские.

До этого в Москве суд приговорил к 9,5 года лишения свободы мужчину, который в состоянии наркотического опьянения угрожал сбросить с балкона 13-го этажа свою годовалую дочь. Инцидент произошел осенью 2022 года. Оперативно подоспевшие полицейские перелезли через соседний балкон и спасли девочку, пока спасатели вскрывали дверь в квартиру. За это позднее они получили награду.