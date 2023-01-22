В Петербурге мужчина выбросил c 12 этажа кота бывшей жены

Фото: shutterstock

Житель Санкт-Петербурга выбросил с 12 этажа дома кота своей бывшей жены, сообщает портал 78.RU со ссылкой на источники. В результате произошедшего домашний питомец поломал лапки. Кроме этого, мужчина разбил лобовое стекло припаркованной рядом машины. Его бывшая супруга обратилась в полицию.

Инцидент произошел вечером 21 января. Женщина пришла забрать кота у своего бывшего мужа, он приказал ей искать животное «на козырьке». Женщина спустилась под окна и обнаружила покалеченного питомца неподалеку от машины с разбитым лобовым стеклом. Она свозила кота в ветеринарную клинику, после чего написала жалобу в полицию. По данному случаю проводится проверка.

Ранее житель деревни Лубянск Омской области во время семейной ссоры убил собаку и домашнего котенка на глазах у трехлетней дочери. По данным МВД, во время ссоры с супругой во дворе мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, ударил собаку головой о забор. Затем он вошел в дом, где находилась его дочь, схватил котенка и ударил его об стол. От полученных травм оба питомца скончались. Злоумышленник выбросил котенка в уличный туалет, а тело собаки успела забрать полиция, чтобы провести экспертизу. Жена 30-летнего мужчины обратилась в полицию. Дебоширу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.