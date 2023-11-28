В Петербурге мужчина украл у соседа миллион и положил в банк под проценты Прокуратура: петербуржец получил два года за кражу миллиона рублей с антресолей

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге суд признал местного жителя Виктора Грека виновным в краже, совершенной в крупном размере и приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Мужчина нашел на антресолях в съемной квартире почти миллион рублей, часть денег положил в банк под проценты.

Суд установил, что в период с сентября 2021 г. по июль 2022 г. подсудимый, проживая в одной из комнат коммунальной квартиры, расположенной в д. 18 по ул. Спирина, похитил у хозяина 948 тыс. рублей, которые последний хранил наличными на антресоли, — отмечается в сообщении ведомства.

В прокуратуре уточнили, что Грек часть денег потратил на свои нужды, а 650 тысяч рублей отнес в банк. Согласно решению суда, мужчина должен будет компенсировать соседу ущерб.

Ранее сообщалось, что в московском ресторане Lamborghini в ходе вечеринки с участием знаменитостей произошла кража бокалов на сумму 1 млн рублей. В ресторане проходил фуршет с награждением гостей премией «Топ-50 лучших персон». Когда мероприятие завершилось, персонал обнаружил пропажу шести дорогостоящих бокалов. Гостей призвали вернуть похищенное, однако просьба осталась неуслышанной, администрация ресторана обратилась за помощью к правоохранительным органам.