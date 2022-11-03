«Осторожно, новости»: в Петербурге мужчина скончался после задержания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на информацию организации «Команда против пыток» пишет, что в Санкт-Петербурге мужчина скончался после задержания полицейскими. По данным канала, 29-летний молодой человек вернулся домой под утро 15 октября. Он не смог найти ключи от дома, стал звать родных и залез на козырек подъезда. Мать мужчины, испугавшись действий сына, вызвала полицию, от который тот стал убегать. Сотрудники правоохранительных органов в конечном счете смогли его поймать.

По словам очевидцев, на которые ссылается канал, полицейские осуществили жесткое задержание. В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга, куда госпитализировали мужчину, сообщили, что он поступил к ним в состоянии клинической смерти. В канале отметили, что через сутки молодой человек умер.

Дочка до сих пор не знает, что он умер, я не могу ей сказать об этом, не знаю как. Я сказала, что папа уехал надолго в другую страну на заработки, связи с ним нет, — рассказала супруга погибшего.

29 сентября во Владивостоке 39-летний призывник, подпавший под мобилизацию, скончался по дороге из военкомата в отдел полиции. Причиной трагедии стала остановка сердца.

По данным источников, житель Владивостока пришел в день призыва в военкомат уже в подвыпившем состоянии. Во время нахождения в здании комиссариата он продолжал употреблять спиртное. В какой-то момент он начал неадекватно себя вести и дебоширить. Сотрудники военкомата вызвали полицейских, те надели на него наручники и повезли в отделение. Как только машина прибыла к отделу полиции, они заметили, что мужчина без сознания. Прибывшая на место скорая помощь не успела спасти призывника.