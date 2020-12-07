В Петербурге мужчина сломал руку обидчику своего сына

https://static.news.ru/photo/e10d45ec-38a0-11eb-b182-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Петербурге задержан мужчина, сломавший школьнику руку на детской площадке. Его обвинили в «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью».

Инцидент произошёл на детской площадке 5 декабря. 36-летний гражданин Узбекистана увидел, что с его сыном дерётся 11-летний мальчик, вмешался и применил по отношению к ребёнку физическую силу, швырнув его на землю. При этом сын нападавшего стал пинать своего противника. Ребёнок с переломом руки попал в больницу, сообщает «Фонтанка».

По словам отца пострадавшего мальчика, он не знает обидчика своего сына. Полиция нашла нападавшего. В отношении него возбуждено уголовное дело об «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью».

Как писал NEWS.ru, сотрудники полиции Москвы задержали 47-летнего ранее судимого мужчину, который напал на 27-летнюю москвичку с молотком. По его словам, он перепутал женщину со своей женой, с которой у него конфликт.

Инцидент произошёл на бульваре Яна Райниса. Злоумышленник накинулся на потерпевшую, когда та разговаривала по телефону у подъезда дома, и стал бить молотком. Женщине удалось вырваться и попросить помощи у прохожих.