В Санкт-Петербурге мужчина использовал пакет с замороженным мясом как кувалду, чтобы разбить чужой автомобиль Nissan X-Trail, сообщила пресс-служба городской прокуратуры. Как утверждается, таким образом злоумышленник выместил гнев после ссоры с девушкой. Дебоширом оказался 31-летний уроженец Перми. Инцидент произошел еще в марте. Тогда мужчина повредил лобовое стекло автомобиля. Ущерб составил более 33 тысяч рублей. Сейчас дело направлено в Красногвардейский районный суд для разбирательства по существу. В том числе будет учитываться, что преступление было совершено из хулиганских побуждений.