В Санкт-Петербурге мужчина использовал пакет с замороженным мясом как кувалду, чтобы разбить чужой автомобиль Nissan X-Trail, сообщила пресс-служба городской прокуратуры. Как утверждается, таким образом злоумышленник выместил гнев после ссоры с девушкой. Дебоширом оказался 31-летний уроженец Перми. Инцидент произошел еще в марте. Тогда мужчина повредил лобовое стекло автомобиля. Ущерб составил более 33 тысяч рублей. Сейчас дело направлено в Красногвардейский районный суд для разбирательства по существу. В том числе будет учитываться, что преступление было совершено из хулиганских побуждений.
По версии следствия, вечером 4 марта 2023 года обвиняемый разбил лобовое стекло чужой машины Nissan X-Trail пакетом, в котором находились замороженные куски мяса. Владелице транспортного средства причинен ущерб на сумму свыше 33 тыс. рублей. Фигурант уголовного дела пояснил, что переживал сильное эмоциональное состояние из-за ссоры с девушкой, — сообщили в прокуратуре.
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