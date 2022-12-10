В Петербурге мужчина прилюдно избил пассажира метро

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В Санкт-Петербурге на станции метро «Петроградская» один мужчина прилюдно избил другого, сообщает портал «78.RU». Также в Сети был опубликован видеоролик с моментом произошедшего. На кадрах видно, как два пассажира выходят из вагона и один бьет другого, тот моментально падает на пол. Позднее у него были диагностированы открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Тот, кто бил, попытался поднять рухнувшего оппонента, но не смог этого сделать и ушел.

Как утверждают источники РЕН ТВ, личности преступника и пострадавшего установлены полицией. Серьезные травмы получил 57-летний житель Санкт-Петербурга. Следователи пока не могут опросить его из-за тяжелого состояния.

Ранее народный артист России Григорий Лепс подрался в Санкт-Петербурге с посетителем бара. Инцидент произошел после его концерта. После полуночи на Московском проспекте народный артист России решил выяснить отношения с местным жителем. Лепс был с охранниками, которые тоже приняли участие в драке.

Адвокат Сергей Жорин позже рассказал, что в эпизоде с дракой с участием Лепса полиции важно будет установить причину конфликта, от этого будет зависеть степень виновности или невиновность артиста. По его словам, правоохранители также должны будут назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда здоровью.