В Петербурге мужчина попал под поезд метро В Петербурге остановили движение по 2-й линии метро из-за человека на путях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге временно закрыли на вход станцию метро «Черная речка» из-за человека на путях, сообщила пресс-служба городского транспорта. Также было приостановлено движение от станции «Петроградская» до «Удельной».

12:10 станция «Черная речка» закрыта на вход. <...> Движение поездов на линии 2 осуществляется от станции «Купчино» до станции «Петроградская» и от станции «Удельная» до станции «Парнас». Движение от станции «Петроградская» до станции «Удельная» приостановлено, — говорится в сообщении.

Через 40 минут движение восстановили и «Черную речку» открыли на вход. Издание «Фонтанка» пишет, что изменения в работе метрополитена произошли из-за мужчины, который попал под поезд. По данным газеты, человек погиб.

Ранее железнодорожный рабочий в Подмосковье дважды попал под грузовую платформу во время чистки путей от снега. Инцидент произошел на станции Бекасово. Мужчину госпитализировали с различными травмами.

На кадрах, размещенных в Сети, видно, как мужчина работает воздуходувкой и не замечает приближающийся вагон. После этого к нему на помощь бросается напарник. Он пытается оттащить пострадавшего от путей, но у него не получается, и над ним в этот момент проезжает второй вагон.