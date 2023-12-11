Молодой заключенный насмерть забил 66-летнего сокамерника в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В петербургской исправительной колонии № 6 24-летний заключенный избил до смерти 66-летнего сокамерника, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Молодой человек отбывал срок за нанесение тяжких телесных ранений, а пенсионер был наказан за убийство.

Между осужденными возник конфликт, в результате чего 24-летний заключенный начал избивать оппонента. Он наносил ему удары палкой по ребрам и ягодицам. На теле мужчины позже зафиксировали множественные гематомы. Также у пенсионера были сломаны несколько ребер. Медики не успели оказать ему помощь.

Ранее в исправительной колонии в Иркутской области один заключенный заставил другого убить сокамерника. Все трое отбывали наказание за убийство. Теперь заказчику расправы — бывшему патологоанатому Валерию Бурыкину из Санкт-Петербурга — предъявили очередное обвинение. Тело 50-летнего Михаила Пукаса с колото-резаными ранами грудной клетки сотрудники колонии обнаружили в июле.

Тогда же по подозрению в преступлении задержали его сокамерника — 35-летнего рецидивиста Егора Ефимьева. Убитый Пукас — бывший киллер ОПГ. Он был осужден на 11 лет в 2018 году за убийство семи человек, а в июле 2023-го его было решено выпустить по УДО. Убит он был за сутки до освобождения.