В Петербурге могут разрешить продавать алкоголь с 8 утра

https://static.news.ru/photo/18669cd4-38ae-11eb-bfdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Локдаун в преддверии новогодних праздников в Петербурге может привести к росту очередей за спиртным в разрешённое время. В связи с этим предлагается разрешить покупать спиртное на несколько часов дольше.

Сейчас в Петербурге спиртное можно купить с 11:00 до 22:00. Однако приближается Новый год, а очереди, в том числе и за алкоголем, становятся опасными. Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилёв предложил увеличить время продажи алкоголя с 8 часов и до 23:00, сообщают «Невские Новости».

Он напомнил, что большие скопления народа сейчас представляют опасность. Власти серьёзно обсуждают такой шаг в свете новых введённых ограничений.

Комитет по промышленной политике поддерживает эту инициативу. Губернатор тоже, вроде бы, не возражает. Всё застопорилось из-за комздрава. Там пока не могут принять решение. В общем, я за продление, — цитирует его издание.

Власти Северной столицы с 30 декабря по 10 января запретят доступ посетителей в музеи и театры. Также будет приостановлена работа общепита с 30 декабря по 3 января. Доступ в аквапарки, океанариумы, выставки в торговых центрах будет под запретом уже с 4 декабря. Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что власти города целенаправленно снижают туристическую привлекательность города на новогодние праздники и призывают туристов не приезжать в этот период.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры по коронавирусу в городе могут быть ужесточены, если ситуация с заболеваниями ухудшится, передавал NEWS.ru.