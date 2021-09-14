В Петербурге младенец умер после визита в больницу

В Санкт-Петербурге новорождённый мальчик умер, после того, как врачи забыли у него в лёгком иглу. Об этом сообщил Telegram-канале «Mash на Мойке».

В начале сентября ребёнок был гoспитализирован в детскую городскую клиническую больницу №5 имени Филaтова с гнойным воспалением. Почти неделю он пролежал в стационаре мeдучреждения. Предположительно, врачи лечили его не только тaблетками, но и провели оперативное вмешательство, в ходе которого забыли в лёгком у младенца иглу, пише т канал

Однако после выписки ребёнок умер. Позже выяснилось, что оставленная внутри часть иглы повредила ему лёгкое.

Отмечается, что в отношении врачей больницы началось расследование. Также сообщается, что младенец родился в многодетной благополучной семье, не смотря на ВИЧ-положительный статус родителей, который «не влиял на их качество жизни».

Ранее жительница Санкт-Петербурга оставила грудного ребёнка в коляске, которая принадлежала другой женщине. Именно она и обнаружила младенца.

Позже сотрудники полиции узнали, что отец ребёнка 42-летний житель Молдавии. Он вернулся из командировки и не обнаружил дома ни жену, ни младенца. При этом объяснить поступок супруги он не смог.