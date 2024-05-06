В Петербурге мигранта задержали за фотографирование чужого ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мигранта из Узбекистана за то, что он фотографировал чужого ребенка на детской площадке, передает «Фонтанка». По данным издания, мужчину увезли в отдел и составили на него протокол о мелком хулиганстве, следователи будут принимать решение о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно изданию, 38-летний житель Северной столицы заметил, как мигрант пытался сблизиться с его 11-летней дочерью. Школьница играла на детской площадке Овсянниковского сада в пятом часу вечера, когда интерес к ней проявил незнакомец, по словам отца, тот слал воздушные поцелуи, кивал на выход из сада и успел сфотографировать девочку.

По информации издания, наряд ППС менее чем через полчаса задержал в саду подходящего под описание человека, им оказался 29-летний иностранец, мужчину увезли в отдел. По предварительным данным, у него нет проблем с соблюдением требований миграционного законодательства.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что 29-летний мужчина, который ведет неадекватный блог в социальной сети Likee, преследует маленьких детей, приглашая их участвовать в своих стримах и снимать неприличные видео. По ее словам, также блогер размещает подобный контент в Telegram.