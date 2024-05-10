В Петербурге мать похитила детей-маугли из больницы через окно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мать троих детей, которых обнаружили в подвале многоэтажного дома в Московском районе в начале апреля, похитила их из больницы, пишет «Фонтанка». Предварительно, через окно. Женщину при этом 8 мая разместили в стационаре, чтобы она могла навещать своих сыновей. Больница на Бухарестской улице недосчиталась пациентов в ночь на 9 мая.

Сотрудники медучреждения обратились в полицию. Затем выяснилось, что мать родительских прав не лишена, однако больница отказывалась выдавать ей сыновей без разрешения опеки.

Сейчас дети там, где они и должны быть, дома. Сотрудники полиции с нетерпением связывались, чтобы быстрее дело закрыть. Все закрыли. Ни опека, никто другой претензий не имеет. Это я им предъявлю теперь. Будем судиться с больницей, со всеми людьми, которые просто лечили детей непонятно чем, — объяснила мама мальчиков.

В начале апреля в Петербурге в подвале одного из домов обнаружили отца с тремя детьми в возрасте от двух до шести лет. Несовершеннолетних забрали и поместили в медучреждение, а мужчину доставили в полицию для разбирательства. Выяснилось, что дети жили и воспитывались в антисанитарных условиях.

Позже Telegram-канал SHOT опубликовал фотографии из подвала девятиэтажки, где отец жил с тремя детьми-маугли. В момент приезда надзорных органов мальчики сидели за компьютером. На снимках видно, что отец даже соорудил импровизированный санузел с унитазом и раковиной.