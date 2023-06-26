В Петербурге произошло массовое отравление школьников

Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку информации о госпитализации учеников гимназии № 92 Выборгского района с признаками отравления. Подростки почувствовали себя плохо после посещения одного из ресторанов на набережной канала Грибоедова.

В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам произошедшего. Специалистами Роспотребнадзора производятся отборы проб пищи, — говорится в сообщении.

Ранее в городе Братске Иркутской области 48 человек отравились шаурмой. Госпитализация потребовалась 11 из них. Региональное управление Роспотребнадзора в ходе проверки в кафе, где продавалась шаурма, выявило ряд нарушений. Заведение получило временный запрет деятельности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

С начала июня в поволжских регионах России более ста человек отравились напитком «Мистер Сидр», в составе которого был обнаружен метиловый спирт. Число погибших в результате отравления приближается к 40. 9 июня в Самарской области был задержан сержант полиции, который позволил выкрасть цистерны со спиртом со склада УМВД. Эти емкости находились там с 2012 года в качестве вещдока по другому уголовному делу.