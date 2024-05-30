В Петербурге квартиры живущей за границей женщины «пошли по рукам» В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве с недвижимостью

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области. По данным следствия, в октябре 2020 года 54-летний житель Омской области взял заем в петербургской коммерческой фирме в размере 3,3 млн рублей под залог двух чужих квартир, также он оформил на себя еще 11 квартир.

Установлено, что дорогостоящая недвижимость принадлежала собственнице, которая на данный момент проживает за границей. Хозяйка квартир сдавала свою недвижимость в аренду через поверенную, проживающую в Петербурге, — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, сожитель поверенной, узнав о богатой собственнице, обманом завладел документами на жилье и переоформил на себя. После этого он предоставил в соответствующие органы уже поддельные документы, подписанные якобы хозяйкой квартир.

Возбуждены два уголовных дела по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленник долгое время скрывался от суда и следствия, уехав за границу. 29 мая 2024 года подозреваемый был задержан оперативниками Петербурга в ходе рабочей командировки в городе Омске и доставлен в Северную столицу. Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ, — заключили в ГУ МВД.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана, из-за которой можно лишиться жилья. Преступники начали звонить гражданам и убеждать их, что кто-то пытается продать их квартиру по поддельной доверенности. Чтобы «спасти» недвижимость, жертвам предлагается продать квартиру самостоятельно. При этом деньги от сделки следует зачислить на специальный счет, после чего они попадут напрямую к злоумышленникам.