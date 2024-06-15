В Петербурге капитан яхты спас тонущего мигранта Капитан яхты спас из Невы упавшего с Троицкого моста мигранта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге капитан прогулочной яхты спас тонущего в Неве мужчину, которого случайно увидел во время прогулки с пассажирами. Он максимально приблизил к нему судно, а затем помог взобраться на борт, пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, гражданин одной из стран ближнего зарубежья по неизвестной причине упал с Троицкого моста. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что он держался на воде из последних сил, а его лицо было разбито. После спасения его привели в чувства.

Ранее стало известно об исчезновении экс-главы петербургского муниципального округа Красное Село Николая Колошинского. Он пропал 13 июня во время рыбалки. Согласно предварительным данным, экс-чиновник на моторной лодке двигался в сторону моря.

14 июня также появилась информация о пропаже пассажира катера, проходившего по реке Великая у Ольгинского моста в Пскове. Мужчина упал за борт. Сейчас ведутся его поиски и выясняются все обстоятельства происшествия.

Во время празднования Дня Петербурга в Неву упал 58-летний местный житель. Это произошло на Дворцовой пристани. Жителя Приморского района в бессознательном состоянии вытащили из холодной воды очевидцы. В состоянии клинической смерти его доставили в больницу.