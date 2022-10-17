В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу В Петербурге из-за угрозы наводнения полностью закрыли дамбу и объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

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Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений

Комплекс защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге полностью закрыли в связи с возможным подъемом уровня воды в устье реки Нева, сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию КЗС. В городе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

После поступления обновленного прогноза о подъеме уровня воды в устье реки Невы было принято решение о закрытии затвора судопропускного сооружения С-1. В 9.40 по мск 17 затвор С-1 переведен в положение «закрыто». Для предотвращения нагонного наводнения в городе Санкт-Петербурге Невская губа полностью изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сады и парки тоже закрыты. Синоптики прогнозировали ветер до 23 м/с.

Рангее в Махачкале после сильных дождей затопило несколько улиц, сообщили в пресс-службе администрации города. В результате непогоды в городе происходят локальные сбои электроснабжения. По данным представителей мэрии, по всем поступившим сигналам о подтоплении и на проблемных участках работают аварийные бригады.