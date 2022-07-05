В Петербурге из-за сильных ливней затопило дороги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербург после сильной жары, продолжавшейся в городе несколько недель, впервые пришли дожди. Минувшей ночью Северную столицу накрыли ливни, и некоторые дороги превратились в настоящие реки. На видео, которым поделился один из подписчиков Telegram-канала «Mash на Мойке», видно, как машины вынуждены буквально плыть на одном из участков.

Один ночной дождь — и поездка по Питеру на автобусе превращается в прогулку по рекам и каналам. Подписчик делится своими приключениями изнутри: из-за забитых ливнёвок перекрёсток Лиговского с Витебским под ж/д-мостом сегодня выглядел вот так, — пишет Telegram-канал.

Ранее непогода накрыла Крымский полуостров. Около трех сотен участков и домов оказались подтоплены в Симферополе и Симферопольском районе из-за проливных дождей. Пострадали жители шести населенных пунктов: Симферополя, Пионерского, Лозового, Доброго, Андрусова и села Украинка. С 25 июня в регионе было объявлено штормовое предупреждение.