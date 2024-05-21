В Петербурге из Невы выловили труп со стропами вокруг шеи и крюком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге из воды у моста Александра Невского на Неве 20 мая спасатели выловили тело с крюком на шее, передает «Фонтанка». Уточняется, что на мужчине была черная куртка, брюки и кроссовки, а шея обмотана стропами с крюком.

Установить возраст погибшего оказалось невозможно из-за деформации тела. Труп отправили в морг для установления причины смерти. MR7.ru уточняет, что тело увидели в воде местные жители примерно в 11 утра 20 мая.

Ранее сообщалось, что случайный прохожий нашел тело новорожденного в парке «Сосновка» в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Мужчина накануне днем сообщил в полицию о страшной находке. Полицейские увидели, что новорожденного мальчика сбросили в водоем прямо с пуповиной. Состояние тела указывало на то, что оно находилось там уже давно. Труп оставили на испачканном кровью одеяле. Рядом находился черный пакет.

До этого водолазы извлекли из водохранилища в Мытищах труп мужчины с привязанной к ноге 16-килограммовой гирей. Правоохранители установили криминальный характер гибели мужчины, вследствие чего сразу же было возбуждено уголовное дело.